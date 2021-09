Polizei stoppt illegales Straßenrennen in der Leipziger City

Leipzig

Illegales Straßenrennen nahe der Leipziger City: Polizeibeamte stoppten am Mittwoch gegen 20.35Uhr einen 37-jährigen Fahrer, der mit einem BMW 440i unterwegs war und sich offensichtlich in der Gerberstraße mit einem roten Seat ein Rennen lieferte. Die Verkehrsüberwachung war auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam geworden, weil sie mit quietschenden Reifen und laut aufheulenden Motoren in Richtung Eutritzscher Straße unterwegs waren. Beide fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten den BMW auf der Georg-Schumann-Straße stoppen. Gegen den Fahrer wurde Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erstattet; außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu dem Seat-Fahrer wurden aufgenommen.

Zeugen, die zu diesem Fahrzeug oder seinem Fahrer Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, zu wenden. Telefonisch ist diese Behörde tagsüber unter (0341)2552817 erreichbar, ansonsten unter sonst -2552910.

Von Andreas Tappert