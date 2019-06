Leipzig

Auf 100 Quadratmetern ist am Mittwochmorgen Sperrmüll auf einer Deponie im Leipziger Norden in Brand geraten. Die Alarmierung ging um 6.25 Uhr bei der Feuerwehr ein, die Kameraden sind mit zehn Fahrzeugen aus unterschiedlichen Wehren im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unbekannt. Die Löscharbeiten dauern an.

Von RND/pb