Anekdoten und schwer Verdauliches

Leipzig

Laut bellende Hunde, Angriffe mit Bratpfannen oder Mobiliar, das aus dem Fenster geworfen wird: Mit einer Twitter-Aktion zeigt die Polizei in Sachsen, dass sie neben Unfällen und Diebstählen auch zu vielen skurrilen Einsätzen gerufen wird.

Verdächtiger Fund in Gohlis

Zwölf Stunden lang berichtete die sächsische Polizei am Freitag auf Twitter fast minütlich von ihren aktuellen Einsätzen. Oft ging es um Unfälle, Verbrechen und gefährliche Situationen – hin und wieder aber auch um Witziges und Eigenartiges. So rief am Nachmittag eine merkwürdige schwarze Kiste im Leipziger Stadtteil Gohlis die Polizei auf den Plan. Die Beamten inspizierten die verdächtige Kiste. In ihr: CDs mit skurrilen Aufnahmen von Illustrationen und Talkshows. So befand zumindest die sächsische Polizei auf Twitter.

Täglich wird die Seele belastet

Doch CDs mit lustigen Videos sind in der Polizeiarbeit eher die Ausnahme. Schon der Blick auf die Tweets offenbart, womit sich Polizistinnen und Polizisten tagtäglich auch seelisch auseinandersetzten müssen – gerade wenn Kinder beteiligt sind. So musste in den Mittagsstunden in Leipzig ein jugendliches Mädchen behandelt werden. Bei einem Wurf durch eine Scheibe hatte sie Verletzungen erlitten. Der Verdacht auf häusliche Gewalt bestehe, so die Polizei.

Zudem scheinen Notrufe wegen Verkehrsunfällen im Minutentakt einzugehen. Sei es im Leipziger Stadtverkehr, auf der Autobahn 14 bei Grimma oder auch auf einer Bundesstraße irgendwo im Nirgendwo bei Bautzen. Oftmals bleibt es bei einem Blechschaden. Doch manchmal wird es auch brenzlig.

Polizei twittert bundesweit

Täglich gehen bei der Polizei zig Notrufe ein. Manche mehr, manche minder schwerwiegend. Um auf die Bedeutung des Notrufs hinzuweisen und für einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem zu sensibilisieren, hatte die Polizei bundesweit die Aktion #Polizei110 ausgerufen. Unter dem Hashtag twitterte die Polizei am Freitag in elf Bundesländern über Notrufe und Einsätze aus ihrem Alltag. In der Vergangenheit hatte es beispielsweise mit „#24hPolizei“ und „#NoNotruf“ vergleichbare Aktionen gegeben.

Anekdoten und schwer Verdauliches

Bereits nach sechs Stunden hatte die sächsische Polizei schon mehr als 120 Kurznachrichten zu Einsätzen rund um den Notruf abgesetzt. Neben schwer Verdaulichem fanden sich auch immer wieder Nachrichten, die wie Anekdoten anmuteten. Zum Beispiel, wenn Beamte in Bennewitz zu Cowboys werden und Kühe von der Straße treiben.

Bei einem Einsatz der etwas anderen Art waren Polizisten auch in Görlitz zur Stelle. Der war zwar schon am Mittwoch. Aber wenn die Polizei mit dem Mann zusammenarbeitet, der die Mauer niedergesungen hat, darf auch zwei Tage später noch berichtet werden: Bei einem Filmdreh mit Baywatch- und Knight-Rider-Star David Hasselhoff unterstützten eine Beamtin und ein Beamter bei einer Festnahme-Szene.

Von Tim Niklas Herholz