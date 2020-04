Leipzig

Festnahme am frühen Samstag: Die Leipziger Polizei hat einen 29-Jährigen aufgegriffen, der in Gohlis an dutzenden Autos den Lack zerkratzt haben soll. 127 geparkte Fahrzeuge seien in der Lotzestraße und der Knöflerstraße beschädigt worden, teilte die Polizei am Morgen mit.

Die Staatsanwaltschaft habe eine Festnahme angeordnet. Eine Haftprüfung sollte im Laufe des Samstags erfolgen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Lesen Sie auch: Polizei löst Spieleabend in Leipziger Café auf

Von LVZ/jhz