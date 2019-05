Leipzig

Sie war schon einmal verschwunden, jetzt sucht die Polizei erneut nach der 13-jährigen Sara: Seit zehn Tagen wird die Jugendliche aus Leipzig vermisst. Laut Beamten gibt es keine Anhaltspunkte, wo sich die 13-Jährige aufhält. Sie war am 23. April aus der elterlichen Wohnung in Sellerhausen-Stünz verschwunden.

In der Vergangenheit sei Sara schon öfter nicht heimgekommen, war dann aber immer über ihr Handy erreichbar – dieses Mal ließ sie ihr Telefon zuhause zurück. Außerdem sei sie für gewöhnlich innerhalb einer Woche zurückgekehrt.

Polizei sucht Hinweise

Sara halte sich oft am Hauptbahnhof oder an den Höfen am Brühl auf. Ihr scheinbares Alter liege zwischen 13 und 16, sie ist 1,56 Meter groß und schlank. Sie habe ein europäisches Erscheinungsbild, blasse Haut, schulterlange, blonde Haare und braune Augen. Wie sie bekleidet ist, ist derzeit nicht bekannt. Der Teenager spricht Deutsch mit Akzent sowie Portugiesisch und Russisch.

Wer weiß, wo Sara ist? Quelle: Polizei Leipzig

Wer Sara seit dem 23. April 2019 gesehen hat, weiß, wo sie sich aufhalten könnte oder ihre Freunde oder Kontaktpersonen kennt, meldet sich bei der Leipziger Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder per Telefon unter (0341) 96 64 66 66.

Von jhz