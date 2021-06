Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach einer 13-Jährigen aus Grünau. Sie sei am Montagabend trotz einer anderen Verabredung nicht in ihre Unterkunft zurückgekommen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe sie die Nacht zum Dienstag bei ihrer Schwester in Halle verbracht – sie gilt inzwischen ebenfalls als vermisst.

Beide könnten den Angaben nach in ganz Deutschland unterwegs sein. In der Vergangenheit wurden die Schwestern bereits in Berlin und an der Ostsee gefunden, so die Beamten.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen um Mithilfe: Wer die 13-Jährige seit dem 7. Juni 2021 zwischen Leipzig und Halle oder an einem anderen Ort gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, meldet sich bei der Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder per Telefon unter (0341) 96 64 66 66. Ein Foto der Vermissten gibt es auf der Seite der Polizei.

Von jhz