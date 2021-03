15 Jugendliche involviert: 14-Jähriger bei Schlägerei in der City verletzt

Leipzig

In der Leipziger Innenstadt sind am Sonntagnachmittag zwei Gruppen Jugendlicher aneinander geraten. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, kam es es gegen 16 Uhr am City-Tunnel, Haltestelle Hauptbahnhof, zu der körperlichen Auseinandersetzung, an der insgesamt 15 Heranwachsende beteiligt gewesen sein sollen. Ein 14-Jähriger hat eine Platzwunde am Kopf und mehrere Hämatome davongetragen. Er wurde ambulant behandelt.

Im Zuge der Tatortbereichsfahndung konnte die Polizei mehrere Beteiligte ausfindig . Zudem wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zur Ursache für die Schlägerei konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben mache.

Von anzi