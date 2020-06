Leipzig

Am Leipziger Dittrichring ist eine 15 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte, war ein Autofahrer von der Käthe-Kollwitz-Straße kommend gegen 16.30 Uhr nach rechts auf den Dittrichring abgebogen. Dabei habe er die Jugendliche missachtet, die auf dem Fahrradweg fuhr – allerdings in falscher Richtung, wie es hieß. Die 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

