Leipzig

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend in Volkmarsdorf in der Ihmelsstraße 16 Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten von einer Fahrzeughalterin gerufen, die Kratzer an ihrem Wagen festgestellt hat. Bei der Aufnahme der Anzeige entdeckten die Beamten an 15 weiteren Autos Schäden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf knapp 7000 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot