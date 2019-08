Leipzig

Am 21. Juli haben drei unbekannte Männer einen 16-Jährigen auf der Jupiterstraße in Leipzig überfallen. Der Junge war an dem Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Grünau-Nord unterwegs, als er die Unbekannten zunächst überholte. Laut Polizei liefen sie ihm daraufhin hinterher und schlugen auf ihn ein. Die Unbekannten hatten es auf die Jacke des Opfers abgesehen. Der Junge wehrte sich jedoch und konnte einen kurzen Moment zur Flucht nutzen. Offenbar hatte ein circa 50-jähriger Passant mit einem Hund in Richtung der Täter gesehen, weshalb sie für einen Moment von dem Jungen abließen.

Die Angreifer gingen leer aus. Das Opfer beschrieb die Täter als circa 1,80 Meter groß und zwischen 16 und 18 Jahre alt. Die Polizei sucht insbesondere nach dem Hundehalter. Auch weitere Zeugen, die den Fall beobachtet haben, sollen sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 melden oder unter: (0341) 966 4 6666 melden.

Von ebu