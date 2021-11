Leipzig

Die Polizei Leipzig sucht nach einem 16-Jährigen. Yanic Fabrice Scheffler wird seit dem 26. November vermisst. Der Junge verließ nach einem Streit gegen 21.30 Uhr die Wohngemeinschaft in der Sehliser Straße in Taucha, in der er seit dem 1. November wohnhaft ist. Laut Polizei ist der 16-Jährige telefonisch nicht mehr erreichbar.

Die bisher durchgeführte Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten, blieben nach Angaben der Polizei erfolglos. Verschiedene Anlaufpunkte seien überprüft worden, heißt es. Es sei auch möglich, dass der Junge sich in Thüringen im Raum Gera aufhält.

Polizei sucht nach Zeugen

Yanic Fabrice Scheffler wird wie folgt beschrieben: Sein scheinbares Alter ist 16 Jahre. Er ist 1,85 m groß, von schlanker Statur und hat schwarze glatte kurze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und Turnschuhe.

Der 16-jährige Yanic Fabrice Scheffler wird seit dem 26. November vermisst. Quelle: Polizei Leipzig

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die mit Yanic Fabrice Scheffler Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Nord, Essener Straße 1 in 04129 Leipzig, Tel. (0341) 5935-0 zu melden.

Von LVZ/lg