Leipzig

In Stötteritz hat am Montagvormittag ein 17-Jähriger auf ein 16 Jahre altes Mädchen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, schlug er ihr erst mit der flachen Hand ins Gesicht, dann mit der Faust auf den Oberarm und trat ihr auf den Oberschenkel. Die Jugendliche brach zusammen und musste medizinisch behandelt werden. Zu dem Vorfall kam es in der Ludolf-Colditz-Straße

Passanten riefen die Polizei und hielten den Angreifer so lange fest, bis die Beamten eintrafen. Doch auch ihnen gegenüber verhielt sich der junge Mann sehr aggressiv uns schlug und trat nach ihnen. Erst als diese ihn zu Boden brachten, beruhigte er sich wieder.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Luftgewehr, weshalb er sich nun neben Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss.

Von luc