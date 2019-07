Leipzig

Die Polizei hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Dealer in Leipzig Neustadt-Neuschönefeld festgenommen. Der 31-Jährige wurde am Nachmittag gegen 15.40 Uhr im Bereich des Rabets gemeinsam mit einem weiteren Mann einer Kontrolle unterzogen. Wie die Polizei mitteilte, ergriff der Tatverdächtige zunächst die Flucht. Die Beamten konnten ihn jedoch in der Hermann-Liebmann-Straße stellen. Bei der Durchsuchung eines mitgeführten Rucksacks fand die Polizei mehrere Cliptütchen mit Cannabis und gestückeltes Bargeld, wie es in der Szene üblich sei.

Der 31-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses durchsuchten die Beamten daraufhin die Wohnung sowie das Auto des Mannes. Dabei wurden weitere 17 Kilogramm Cannabis, 200 Gramm unbestimmte Tabletten und ein niedriger vierstelliger Geldbetrag festgestellt.

Verdächtige wurde ins Gefängnis gebracht

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage gegen den 31-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Drogenhandels in nicht geringer Menge erhoben. Der Haftrichter beantragte Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Verdächtige wurde in ein Gefängnis gebracht.

Von ebu