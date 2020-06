18-Jährige von Unbekanntem in Leipzig bestohlen

Leipzig

Am Donnerstagabend ist eine 18-Jährige in Leipzig-Kleinzschocher überfallen und bestohlen worden. Die Frau hatte gegen 19.15 Uhr in der Dieskaustraße/Antonienstraße etwas in ihrem Kleinbus gesucht, als ein Unbekannter sie packte und wegschubste. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Dieb anschließend das Handy und die Geldbörse der Geschädigten und flüchtete auf der Dieskaustraße in stadtauswärtige Richtung. Durch den Sturz verletzte die Frau sich am Arm. Der Wert der Beute liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist 1,90 Meter groß, schlank, hat blonde kurze Haare und trug eine Jeans mit schwarzem Pullover.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, oder unter der Telefonnummer: (0341) 966 4 6666, zu melden.

Von ebu