Bei Polizeikontrollen in Leipzig wurden am Donnerstag 19 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung erstattet. In den Fällen habe es sich um verbotene Zusammenkünfte und um fehlende Mund-Nasen-Bedeckungen gehandelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

In Mockau-Nord wurde demnach der Kunde eines Supermarktes gegenüber einem Mitarbeiter gewalttätig, als er dazu aufgefordert wurde, eine Alltags-Maske aufzusetzen. Gegen 19.40 Uhr sei der unbekannte Mann verbal ausfällig geworden und habe dann den 32-jährigen Mitarbeiter geschlagen. Die Polizei ermittele wegen Körperverletzung. Ebenfalls in einem Supermarkt warf ein 23-jähriger Maskenverweigerer den Angaben zufolge eine Flasche auf eine 53-jährige Mitarbeiterin, die sie nur knapp verfehlte. Sie habe ihn zuvor aufgefordert, eine Maske zu tragen.

Im Leipziger Zentrum wurde laut Polizeiangaben zudem eine Weihnachtsfeier in einem Geschäftshaus aufgelöst. Elf Personen hätten in einem Büroraum zusammen getrunken und Videospiele gespielt. Gegen den Veranstalter sowie die Teilnehmer der Feier seien anzeigen erstattet worden.

