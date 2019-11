Leipzig

Eine vermisste 19-Jährige wird seit Freitag von der Leipziger Polizei gesucht. Maja Hemmerling aus Wiederitzsch ist seit Montag verschwunden. An diesem Tag wollte sie mit der Bahn in die Innenstadt fahren, um shoppen zu gehen und sich später dort mit ihren Eltern zu treffen. Dazu kam es aber nicht. Wo sich Maja seitdem aufhalte, sei nicht bekannt. Sie sei auch nicht mehr erreichbar, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Kontaktaufnahme der Mutter scheiterte bereits am Montag ab 17.30 Uhr.

Quelle: Polizei Leipzig

Bereits zweite vermisste junge Frau in Leipzig

Die Polizei schließt ein Unglück als Ursache für ihr Verschwinden nicht aus – ähnlich wie es bei der vermissten Studentin Yolanda Klug (23) aus Leipzig zunächst der Fall war, die bereits seit dem 25. September gesucht wird. Ein Straftatverdacht wird im Fall Yolanda inzwischen nicht mehr ausgeschlossen. „Wir gehen derzeit aber von keinem Zusammenhang zwischen den Fällen aus“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer auf Anfrage von LVZ.de.

Was Eltern und Ermittlern Sorge bereitet: Maja Hemmerling erlitt im Oktober einen Zusammenbruch und musste im Krankenhaus wegen einer Dehydrierung behandelt werden. Die 19-Jährige neige dazu, über den Tag verteilt zu wenig Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Eine Abfrage bei Kliniken in der Umgebung sei jedoch negativ gewesen, so die Polizei.

Quelle: Polizei Leipzig

Maja Hemmerling macht derzeit eine verletzungsbedingte Unterbrechung von ihrer Ausbildung, die sie im Oktober begonnen hatte. Von ihren Eltern wird sie als zuverlässig beschrieben. „Es ist ihnen unerklärlich, warum ihre Tochter verschwunden sein könnte, denn innerhalb der Familie herrscht eine harmonische Atmosphäre“, so Polizeisprecherin Geyer.

So wird die vermisste Maja Hemmerling beschrieben:

- 1,60 bis 1,65 Meter groß

- scheinbares Alter: 15 – 18 Jahre

- spricht akzentfrei Deutsch

- schlanke Gestalt

- blonde, lange, glatte Haare

Das trug Maja Hemmerling zuletzt:

- schwarze, hüftlange Plüschjacke

- altweißes Shirt

- dunkle, ausgewaschene Röhrenjeans mit ausgefransten Hosenbeinen und Loch am linken Oberschenkel

- schwarze Schuhe der Marke „Vans“ mit weißen Streifen an der Seite

- grauer Rucksack von „Kanken“ mit Fjällräven-Symbol

Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Nord, Essener Straße 1, Tel. (0341) 5935-0 entgegen.

Von Robert Nößler