Leipzig

Eine 19-Jährige ist am Montagmittag am Leipziger Hauptbahnhof von einer Straßenbahn angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die junge Frau gegen 14 Uhr an der Haltestelle von Gleis vier – der Innenstadtseite – kommend die Gleise 3 und 2 überqueren. Dabei übersah sie an dem nicht durch Ampelsignal geregelten Übergang eine heranfahrende Straßenbahn der Linie 16.

Der Fahrer gab noch ein Warnsignal und bremste scharf. Dennoch kam es zum Zusammenstoß zwischen der Tram und der 19-Jährigen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant behandelt werden.

joka