19-Jähriger Leipziger umgebracht: Haftbefehl wegen Totschlags

Nach dem gewaltsamen Tod des 19-jährigen Jesse L. aus Leipzig wurde gegen einen Tatverdächtigen (20) Haftbefehl erlassen. „Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht des Totschlags“, sagte Staatsanwalt Andreas Ricken am Mittwochmorgen der LVZ.

Der Leichnam des 19-jährigen Probstheidaers war am Dienstag nördlich von Leipzig entdeckt worden. Der Fundort liegt nach LVZ-Informationen an einem Feld in Altscherbitz nahe der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Schkeuditz, südlich der B6 und des DHL-Hubs am Flughafen Leipzig/Halle. Dort ließ die Polizei am Dienstag auch eine Drohne aufsteigen, um das Areal kriminaltechnisch zu untersuchen. Seit vergangener Woche war nach Jesse L. gesucht worden.

Nachruf von Fußballverein

Der Vermisste war nach Angaben der Polizei am 11. Januar tagsüber mit einem Bekannten unterwegs. Am Hauptbahnhof in Halle (Saale) sollen sie sich verabschiedet haben, Jesse wollte dann zurück nach Leipzig-Probstheida fahren. „Ob er mit der S-Bahn oder einem anderen Verkehrsmittel fahren wollte, ist nicht bekannt“, so die Polizei. „Er wurde seit Dienstagabend nicht mehr gesehen. Auch bestand kein anderweitiger Kontakt seitdem zu ihm.“

Zu Details des Verbrechens machen die Behörden bisher keine Angaben, „um die Ermittlungen nicht zu gefährden“ wie es hieß. Ob es sich bei dem Tatverdächtigen womöglich um Jesses Bekannten aus Halle handelt, wollte die Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht kommentieren.

Familie und Freunde hatten über soziale Netzwerke Fahndungsaufrufe gestartet. Angehörige setzten auch 1000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zum Auffinden von Jesse führen. Ein Leipziger Fußballverein, bei dem der Getötete aktiv war, veröffentlichte inzwischen einen Nachruf. „Nun ist es leider traurige Gewissheit, unser Jesse ist leider leblos gefunden worden“, heißt es da. „Wir sind in tiefer Trauer und übermitteln allen Angehörigen, Bekannten, Freunden unser tiefes Mitgefühl.“

Von Frank Döring