Leipzig

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Unfall im Südosten von Leipzig schwer verletzt worden. Ein bisher unbekannter Autofahrer sei gegen 20.30 Uhr von der Rudolph-Herrmann- nach links in die Papiermühlstraße abgebogen und habe dabei die Vorfahrt des von links kommenden, 19 Jahre alten Autofahrers missachtet, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der mutmaßliche Unfallverursacher zu Fuß vom Ort des Geschehens floh.

Laut Polizei brachte die Suche nach ihm trotz Einsatz eines Spürhundes keinen Erfolg. Auch am Mittwoch dauerte die Fahndung an. Wie sich später herausstellte, waren an seinem Auto falsche Kennzeichen angebracht. Der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Von CN