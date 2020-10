19-Jähriger in Leipzig-Großzschocher angegriffen und ausgeraubt

Leipzig

Ein 19-jähriger Mann ist am Dienstag im Leipziger Stadtteil Großzschocher überfallen worden. Nach Angaben der Polizei war das Opfer in der Dieskaustraße unterwegs, als ihm gegen 21.30 Uhr zwei Männer entgegenkamen. Einer von ihnen griff den 19-Jährigen an. Während der Auseinandersetzung nahm der Angreifer eine Umhängetasche an sich, in der sich Geld und Gegenstände in einem vierstelligen Wert befanden.

Anschließend flüchteten die beiden Männer. Die Polizei durchsuchte nach dem Überfall die Gegend und stellte einen 22-Jährigen, bei dem es sich wahrscheinlich um den Begleiter des Angreifers handelte. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann in Gewahrsam. Er wurde überprüft und am Donnerstagvormittag wieder freigelassen.

Von tsa