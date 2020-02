19-Jähriger in Leipziger Waffenverbotszone mit Messer erwischt

Leipzig

Ein 19-Jähriger wurde am Montagmorgen in der Waffenverbotszone in Leipzig mit einem Messer gesichtet. Eine Zeugin habe der Polizei gemeldet, dass sie den Jugendlichen mit der Waffe in der Hand wild gestikulieren gesehen habe. Als die Beamten am Otto-Runki-Platz den Mann stellten, hätte dieser aber schon das Messer weggeworfen gehabt.

Aus Gründen der Eigensicherung und um seine Identität zu klären, haben die Beamten eigenen Angaben nach den Jugendlichen durchsucht. Dabei haben sie in seiner Jackentasche eine Tüte mit etwa zwei Gramm Cannabis festgestellt. Nach Angaben der Behörde seien Messer wie Betäubungsmittel von den Beamten sichergestellt worden. Gegen den 19-Jährigen werde nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und einer Ordnungswidrigkeit wegen des Führens eines Messers in der Waffenverbotszone ermittelt.

Von LVZ/eb