19-Jähriger nach Streit am Leipziger Hauptbahnhof lebensbedrohlich verletzt

Leipzig

In der Leipziger Innenstadt ist am Montagabend ein 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 19 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der das Opfer durch einen „gefährlichen Gegenstand“ äußere und innere Verletzungen erlitt. Der Geschädigte befindet sich zur Behandlung in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Informationen zum Hintergrund des Konflikts und zu möglichen Verdächtigen machte die Polizei am Abend nicht. Die Ermittlungen laufen.

Von anzi