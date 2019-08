Leipzig

Mit einem Stein hat ein 19-Jähriger auf der Leipziger Eisenbahnstraße einen Mann in einer Straßenbahn verletzt. Wie die Polizei mitteilte, warf der junge Mann am Montagvormittag gegen 10 Uhr an der Kreuzung Eisenbahnstraße und Hermann-Liebmann-Straße den Stein gegen die Scheibe einer anfahrenden Tram. Ein Fahrgast wurde dabei im Nacken verletzt.

Der mutmaßliche Täter verschwand in Richtung Dresdner Straße. Dabei soll der 19-Jährige auf der Kohlgartenstraße eine Frau sexuell belästigt haben. Kurz darauf wurde er durch Polizisten in der Dresdner Straße gefasst. Der 19-Jährige war den Beamten bereits als Betäubungsmittelkonsument bekannt und stand offenbar unter Drogen. Aus diesem Grund wurde er in eine Klinik gebracht. Nun wird gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung ermittelt.

joka