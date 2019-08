Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen 19-Jährigen ausgeraubt. Der junge Mann befand sich gegen 00:15 Uhr auf einem vermeintlichen Date mit einer 18-Jährigen in einem Abrisshaus in der Dreilindenstraße, als plötzlich mehrere Personen kamen und die beiden ansprachen. Laut Polizei hatten es die Personen auf die Gürteltasche des 19-Jährigen abgesehen. Als er zunächst an dieser festhielt, schlugen ihn die Unbekannten mehrfach, bis er schließlich aufgab. Sie entwendeten einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag sowie sein Handy.

Nach dem Überfall waren nicht nur die Täter verschwunden, auch von der Dating-Partnerin fehlte jede Spur. Sie wird als wichtige Zeugin in dem Fall gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Der Ausgeraubte beschrieb sie als 1,60 bis 1,65 Meter groß mit kräftiger Statur, dunkelbrauner Haut und struppigem, welligem Haar, das bis zu den Ohren reicht. Sie trug eine schwarze Jacke, habe keinen Akzent gehabt, aber kein sauberes hochdeutsch gesprochen.

Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 zu melden oder unter: (0341) 966 4 6666.

Von ebu