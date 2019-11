Leipzig

Bei einem Raubüberfall in Leipzig-Grünau ist ein 19-Jähriger in der Nacht zum Samstag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, ereignete sich der Überfall gegen Mitternacht an der Haltestelle Plovdiver Straße. Demnach habe sich eine 17-Jährige scheinbar mit dem jungen Mann treffen wollen. Doch mit der Jugendlichen zusammen warteten noch drei weitere Männer auf den 19-Jährigen. Dieser wurde unvermittelt attackiert und mit einem Gegenstand angegriffen. Während die Täter auf ihr Opfer einschlugen, und verlangten sein Handy. Passanten riefen die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Angreifer. Zwei von ihnen stellten die Ordnungshüter in der Nähe. Den Dritten griffen sie später in seiner Wohnung auf. Auch das 19-jährige Opfer floh vom Tatort. Wie sich herausstellte, lagen gegen ihn zwei offene Haftbefehle vor. Schwer verletzt wurde er in einer Wohnung in der Nähe gefunden. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die drei Angreifer im Alter von 26 und zweimal 20 Jahren wurden festgenommen. Am Sonntag wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Unter Auflagen kam das Trio jedoch wieder auf freien Fuß. Gegen die drei wird nun wegen schweren Raubes ermittelt. Der schwer verletzte 19-Jährige muss vorerst nicht in Haft. Nach seiner Genesung werde das Amtsgericht darüber entscheiden, hieß es.

Von joka