Ein Mann ist in der Nacht zu Freitag in Leipzig von einer Straßenbahn mitgeschleift und tödlich verletzt worden. Der 19-Jährige wollte gegen 0.47 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen an der Haltestelle Münzgasse zwischen zwei Waggons durchklettern, als die Bahn losfuhr, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mehrere hundert Meter in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz mitgeschleift und starb noch vor Ort.

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag unter eine Straßenbahn geraten und überrollt worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der verunfallte 19-Jährige konnte nur unter Einsatz von schwerem Gerät geborgen werden. Die Strecke blieb bis in den Freitagmorgen gesperrt.

