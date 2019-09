Leipzig

In Torgau haben zwei Männer am Mittwoch einen Arbeitskollegen mit einem Holzstiel überfallen und auf ihn eingeprügelt. Der 19-Jährige war gegen 14.15 Uhr auf dem Heimweg, als ihm die beiden Männer im Alter von 30 und 22 Jahren auf dem Forstweg im Torgauer Gewerbegebiet auflauerten. Wie die Polizei mitteilte, versuchten sie zunächst den jungen Mann, der mit dem Fahrrad unterwegs war, anzuhalten. Als dieser weiterfuhr, schlugen ihm die Männer mit einem Holzstiel auf den Kopf und zogen ihn von der Straße in ein Gebüsch, wo sie weiter auf ihren Kollegen einschlugen.

Als Fahrzeuge die Straße entlangfuhren, ließen die Männer von ihm ab. In einem der Autos saß ein weiterer Mitarbeiter, der das Rad des Opfers erkannte und anhielt. Er informierte die Polizei. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Motiven der beiden Männer dauern an.

Von ebu