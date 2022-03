19-jähriger Leipziger mit vier Messerstichen getötet: Haftbefehl gegen Schüler

Leipzig

Eine Blutlache direkt an der Eingangstür lässt erahnen, welche schrecklichen Szenen sich hier abgespielt haben: Der brutale Messerangriff am Mittwochnachmittag in einer voll besetzten Straßenbahn in Leipzig-Plagwitz, bei dem der 19-jährige Dave L. getötet wurde, sorgt noch immer für Entsetzen. Besonders schockierend: Der mutmaßliche Täter Leon M. ist gerade mal 17 Jahre alt. Am Freitag wurde gegen ihn Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen, teilte Staatsanwältin Jana Friedrich mit.

Für Opfer kam jede Hilfe zu spät

Nach Erkenntnissen der Polizei gerieten die beiden jungen Männer gegen 17.40 Uhr kurz vor der Haltestelle Adler im Bereich Antonienstraße/Zschochersche Straße in einen heftigen Streit. Als die Tram der Linie 3 an der Haltestelle stoppte, floh der Messerstecher vom Tatort. Beamte nahmen den Schüler nach intensiven Ermittlungen am Donnerstag vorläufig fest. Das Opfer wurde von Rettungskräften in die Uniklinik zur Notoperation gebracht.

Wie die LVZ erfuhr, soll Leon M. mit einem Messer mit circa zwölf Zentimeter langer Klinge insgesamt viermal auf den Oberkörper seines Kontrahenten eingestochen haben, wobei auch das Herz getroffen wurde. Für Dave L. kam aufgrund dieser massiven Verletzungen jede Hilfe zu spät. Kurze Zeit nach der Messerattacke erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Den Ermittlern liegen inzwischen Aussagen von mehreren Zeugen sowie Aufnahmen der Überwachungskamera aus der Straßenbahn vor. Zu den Hintergründen des Streits liegen allerdings bisher keine gesicherten Informationen vor. Klar scheint aber zu sein, dass sich Opfer und Täter kannten und es zwischen ihnen dem Vernehmen nach eine Vorgeschichte gab. „Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern weiter an“, so Staatsanwältin Friedrich. „Angaben zu weiteren Einzelheiten der Ermittlungen können derzeit nicht gemacht werden.“

