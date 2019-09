Leipzig

In Leipzig hat ein Betrunkener am Mittwochabend einen Unfall verursacht. Der 46-Jährige war gegen 20 Uhr stadteinwärts auf der Dürrstraße in Lößnig unterwegs. Als er in Höhe der Lobstädter Straße wendete, missachtete er die Vorfahrt eines 68-Jährigen, der auf der Dürrstraße in die stadtauswärtige Richtung fuhr und verursachte so einen Zusammenstoß.

Laut Polizei ergab ein Alkoholtest des Unfallverursachers einen Wert von 2,30 Promille. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 6000 Euro. Gegen den 46-Jährigen wird ermittelt.

Von ebu