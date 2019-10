Leipzig

Ein aufmerksamer Zeuge ist einem 20-jährigen Dieb zum Verhängnis geworden: Die Polizei hat den jungen Mann am Dienstag in der Leipziger Innenstadt mit mehreren Einkaufstüten voller Diebesgut verhaftet. Wie die Behörde mitteilte, verfolgten die Beamten den Verdächtigen sowie einen Komplizen zu Fuß und konnten den 20-Jährigen am Wintergartenhochhaus, unweit des Leipziger Hauptbahnhofes, stellen.

Zuvor hatte ein Hinweisgeber den Beamten mitgeteilt, dass seit mehreren Tagen zwei Männer häufig in ein Fachgeschäft in der Petersstraße kommen und in einem Schließfach Gegenstände deponierten. Noch während die Polizisten auf dem Weg zum Geschäft waren, hatten die Verdächtigten das Fach geleert und liefen in Richtung der Straßenbahnhaltestelle am Augustusplatz.

In der Bahn wurden die Männer schließlich gestellt, konnten aber in verschiedene Richtungen flüchten. Am Wintergartenhochhaus nahmen die Beamten einen 20-jährigen Tatverdächtigen fest und stellten bei ihm Einkaufstüten, in denen sich diverse Kleidungsstücke befanden, sicher. Der Mann war bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannt.

Insgesamt fanden die Polizisten dreizehn Jeanshosen in verschiedenen Größen und hochwertige Parfümflaschen in einem Wert von 1500 Euro. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet und ein Haftbefehl erlassen. Nach dessen Vollzug wurde der Mann in die JVA überstellt. Nach dem Komplizen wird weiterhin gefahndet.

Von fbu