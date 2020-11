21-Jährige wird in Leipzig-Plagwitz mit Glasflasche attackiert und verletzt

Leipzig

Eine 21-Jährige ist am Dienstagabend in Leipzig-Plagwitz mit einer Glasflasche attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, schlug griff ein Unbekannter gegen 18 Uhr die Frau in der Klarastraße an. Er schlug ihr die Flasche von hinten auf den Kopf und versuchte, der Frau einen Stoffbeutel zu entreißen. Die 21-Jährige wehrte sich aber. Der Täter flüchtete daraufhin. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Dazu sucht sie nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von joka