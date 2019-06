Leipzig

Es ist bereits der zweite tödliche Badeunfall bei Leipzig innerhalb von einer Woche: Im Markkleeberger See ist am Mittwoch ein 21-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Leipziger Polizei war der Mann mit einer fünfköpfigen Gruppe am See baden und stieg gegen 16.50 Uhr in Höhe der Seepromenade ins Wasser. Vom Ufer aus sah einer seiner Begleiter, wie der 21-Jährige beim Schwimmen im Wasser verschwand und nicht wieder auftauchte.

Von Freunden aus dem Wasser geborgen

Der Bekannte alarmierte per Telefon den Notruf und suchte im See die Stelle nach seinem Freund ab, konnte ihn zunächst jedoch nicht finden. Bei einer zweiten Suche mit einer Taucherbrille habe der Freund den 21-Jährigen in drei bis vier Metern Tiefe entdeckt und aus dem Wasser gezogen, berichtete Polizeisprecher Uwe Voigt am Donnerstagmorgen.

Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt konnte dem jungen Rumänen nicht mehr helfen. Die Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Mann ertrunken“, so Voigt gegenüber LVZ.de. Warum es zu dem Unglück kam, müsse aber noch untersucht werden. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Mittwoch war mit bis zu 36,7 Grad der heißeste Juni-Tag aller Zeiten im Raum Leipzig. Viele Menschen suchten deshalb Abkühlung an den Seen.

Zweiter tödlicher Badeunfall seit Freitag

Erst am Freitagabend war am Naturbad Nordost in Thekla, im Volksmund „Bagger“ genannt, ein 31-jähriger Syrer vor den Augen seiner Familie verunglückt. Der Mann wollte einmal quer durch den Bagger schwimmen, ging dabei jedoch unter. Auch hier war laut Staatsanwaltschaft Ertrinken die Ursache.

Von nöß