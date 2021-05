Leipzig

Ein 21-Jähriger ist am Sonntag gegen 18 Uhr in der Eisenbahnstraße beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann ein Bündel Geldscheine in der der Hand gehabt, welches ihm eine Gruppe aus drei Personen abnahm. Anschließend kam eine vierte Person hinzu, die ihm das Geld zurückgab. Jedoch bemerkte der 21-Jährige, dass 150 Euro fehlten. Daraufhin forderte er die Herausgabe des Geldes. Anschließend wurde er laut eigenen Angaben geschlagen, getreten und mit einer Flasche bedroht. Er blieb unverletzt, so die Polizei. Die Täter flüchteten. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot