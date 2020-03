Leipzig

Ein 21-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht zum Sonntag in Leipzig eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Behörde mitteilt, wollten Bereitschaftspolizisten den Wagen gegen 2.15 Uhr am Bayrischen Bahnhof kontrollieren.

Der Autofahrer wollte sich dem entziehen und raste davon. Ein anderer Polizeiwagen stellte sich schließlich quer auf die Rosa-Luxemburg-Straße, um als Blockade eine Weiterfahrt zu verhindern. Der 21-jährige versuchte dennoch, vorbeizukommen und streifte das Polizeiauto.

Nachdem die Beamten den Autofahrer gestellt hatten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,48 Promille ergab. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass der 21-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von 1000 Euro.

