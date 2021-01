22-Jähriger flüchtet nach Unfall schwer verletzt durch Leipziger Osten

Leipzig

Ein 22-Jähriger ist nach einem Autounfall in Leipzig-Engelsdorf schwer verletzt vor der Polizei geflüchtet. Wie die Behörde mitteilte, war der junge Mann mit seinem Wagen am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr auf der Riesaer Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge sei es zur Kollision mit zwei Laternenmasten und einer Grundstücksumfriedung gekommen. An einem Baum blieb das Auto schließlich stehen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort und wurde später durch Polizisten aufgegriffen. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Von joka