Sportler haben am Pfingstmontag einen toten 22-Jährigen aus dem Cospudener See gezogen. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten den Mann nicht wiederbeleben, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Er sei gegen 7.10 Uhr entdeckt worden. Wieso der aus Saarbrücken stammende Mann ums Leben kam, ist den Angaben nach noch unklar.

Beamte hätten in der Nähe der Fundstelle am Ostufer unweit des „Weißen Hauses“ einen Rucksack, ein Fahrrad und Kleidung gefunden. Ob diese Gegenstände dem Toten gehörten, müsse noch geprüft werden.

Die Leipziger Polizei hat ein Fahrrad am Cospudener See entdeckt und sucht Hinweise dazu. Möglicherweise gehörte es einem 22-Jährigen, der an Pfingstmontag tot aus dem Wasser gezogen wurde. Quelle: Polizei Leipzig

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Wer Hinweise zu dem 22-Jährigen, seinem vorherigen Aufenthaltsort oder den gefundenen Gegenständen machen kann oder in der vergangenen Nacht am Ostufer des Sees etwas bemerkt hat, meldet sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

Hilfe bei psychischen Problemen Betroffene, die unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, können Hilfe beim Infotelefon Depression (der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung) erhalten. Tel: 0800 3344533 (kostenfrei) Sprechzeiten: Mo, Di, Do: 13.00-17.00 Uhr, Mi, Fr: 08.30-12.30 Uhr Hilfe erhalten Betroffene außerdem beim Psychosozialen Beratungstelefon unter (0341) 99 99 00 00 – nur an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr. Außerhalb dieser Sprechzeiten steht auch die bundesweite Telefonseelsorge bereit unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.

