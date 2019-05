Leipzig

Die Leipziger Polizei hat in Lindenau zwei Männer gestellt, die insgesamt 22 Wahlplakate zerstört haben sollen. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Demnach war das Duo in einer Gruppe am Montag gegen 20.55 Uhr in der Jahnallee unterwegs und beschädigte Wahlwerbung, die an Laternenmasten hing.

Bei einer Täterfahndung vor Ort im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße und im Palmengarten trafen die Beamten auf zwei schwarz gekleidete Personen, die sich in der Nähe des Flussufers in Sträuchern versteckten und zunächst versuchten zu flüchten. Beide wurden festgehalten und einer Identitätsfeststellung unterzogen. Es handelte sich um einen 39-Jährigen und einen 32-Jährigen aus Leipzig. Beide wurden im Anschluss wieder laufen gelassen.

Insgesamt wurden 18 Wahlplakate der AfD und vier der Linken beschädigt. Bereits am Wochenende wurde im Leipziger Stadtgebiet die Wahlwerbung mehrerer Parteien zerstört.

Von fbu