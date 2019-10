Leipzig

Am Montagmittag hat ein Mann auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in der Karl-Siegismund-Straße einen 41-Jährigen tätlich angegriffen. Nach Informationen der Polizei hatten beide Männer zeitgleich einen Abstellplatz für ihr Auto gesucht. Nach dem der 41-Jährige eingeparkt hatte, beschuldigte ihn der jüngere Mann, ihm den Parkplatz weg genommen zu haben. Dann würgte der 24-jährige Angreifer den anderen Mann am Hals und kratzte ihn blutig. Zwei weitere Männer wurden Zeugen des Vorfalls und sprachen den 24-Jährigen an, der daraufhin von seinem Opfer abließ.

Der 41-Jährige wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werde. Gegen den Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von ps