Leipzig

Im Leipziger Nordosten ist es am Dienstagmorgen zu einer Auseinandersetzung in der Straßenbahn gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 9.45 Uhr in Schönefeld-Abtaundorf, als ein 24- und ein 34-Jähriger sich erst verbal stritten und der Jüngere anschließend handgreiflich wurde.

An der Haltestelle Stannebeinplatz stiegen beide aus und der 24-Jährige verletzte das Opfer mit einem scharfkantigen Gegenstand im Gesicht. Der 34-Jährige musste die Schnittwunde ärztlich versorgen lassen, nachdem der Täter geflohen war. Durch Fahndungsmaßnahmen der Beamten wurde der 24-Jährige gestellt. Nun hat er sich wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten.

Von lcl