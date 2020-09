25-Jähriger beleidigt und wirft Kilo-Gewicht auf Polizisten

Leipzig

Schon kurz nach ihrer Ankunft am Einsatzort in der Weißenfelser Straße mussten Leipziger Polizisten am Montagabend in Deckung gehen. Aus dem ersten Stock eines Wohnhauses hatte ein 25-Jähriger laut der Behörde gegen 21.30 Uhr einen Gegenstand auf die Straße geworfen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um ein ein Kilo schweres Metallgewicht.

Der Mann beleidigte daraufhin die Beamten und drohte, einen weiteren Gegenstand zu werfen. Während die Polizisten auf den Angreifer einredeten, verschaffte sich ein weiteres Streifenteam Zugang zur Wohnung. Gegen die Festnahme wehrte sich der 25-Jährige vergeblich mit Tritten und Schlägen. Er muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung verantworten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Von anzi