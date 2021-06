25-jährige Radfahrerin im Leipziger Zentrum schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Leipzig

Nach einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend eine Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 25-Jährige gegen 18 Uhr den Goerdelerring überqueren. Im Kreuzungsbereich Paffendorfer Straße/Goerdelerring stieß sie mit einem Pkw zusammen, der aus der Pfaffendorfer Straße gekommen war, und stürzte. An Fahrzeug und Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.050 Euro.

Polizei sucht nach Zeugen

Weil der konkrete Unfallhergang noch nicht geklärt werden konnte, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Dabei geht es unter anderem darum, herauszufinden, wie die Ampelschaltung im Vorfeld des Zusammenstoßes geregelt war. Wer Angaben zum Vorgang machen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter 0341/2552851 (tagsüber) oder der Nummer 0341/255 2910 zu melden.

Von anzi