Leipzig

Bereits am 19. November hat sich im Leipziger Ortsteil Sellerhausen-Stünz ein Angriff auf einen jungen Mann ereignet, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Demnach wurde der 27-Jährige an einer Haltestelle nahe der Kreuzung Torgauer Straße/Permoser Straße gegen 22.15 Uhr unvermittelt von fünf unbekannten, vermummten Personen angegriffen. Sie sprangen laut Polizei aus dem Gebüsch und sprühten dem Wartenden Reizgas ins Gesicht. Dieser floh in Richtung Kreuzung und versuchte sich in eines der dort wartenden Autos zu retten.

Dies gelang erst beim dritten Fahrzeug, da die ersten beiden davonfuhren. Als der 27-Jährige einsteigen wollte, wurde er mit einem mit Schlagring am linken Arm sowie am linken Bein verletzt. Er konnte sich dennoch in das Fahrzeug retten und wurde vom Autofahrer mit nach Taucha genommen, wo ihn dieser auf einem Parkplatz absetzte.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, etwa aus vorbeifahrenden Straßenbahnen, vor allem aber den Autofahrer, der den Angegriffenen mitnahm. Sie werden gebeten, sich bei der Leipziger Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von CN