Leipzig

Eine 27 Jahre alte Frau aus Leipzig ist seit dem 7. Mai verschwunden. Die Polizei befürchtet, dass sie sich etwas antun könnte und sucht nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihr. Wie die Behörde mitteilte, verließ Elisabeth Paul bereits am Donnerstag ihre Wohngruppe im Stadtteil Lützschena-Stahmeln und kehrte seitdem nicht zurück. Zuletzt wurde sie am 10. Mai gegen 13 Uhr am Augustusplatz – in einer Straßenbahn in Richtung Mockau – von einem Bekannten gesehen. Sie lehnte jedoch jeden Kontakt ab und lief davon. Die Polizei vermutet, dass sie sich im Bereich des Hauptbahnhofs und der Innenstadt aufhalten könnte.

Die 27-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat dunkelblondes, langes Haar. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose, eine ockerfarbene Jacke und führte eine weiße Einkaufstüte mit sich. Die Frau ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei geht von Gefahr für Leib und Leben aus. Die Gesuchte hegt den Angaben zufolge großes Misstrauen gegenüber Fremden. Beim Antreffen sollten umgehend Polizei oder Notarzt informiert werden.

Anzeige

Zeugen, die die Gesuchte gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Nord in der Essener Straße 1 oder telefonisch unter (0341) 59 35 0 zu melden.

Weitere LVZ+ Artikel

Von joka