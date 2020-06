Leipzig

Bei einem Zusammenstoß im Leipziger Süden sind am Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte eine 81-jährige Fußgängerin um 15.55 Uhr versucht, auf Höhe der Kantstraße die Karl-Liebknecht-Straße zu überqueren. Dabei übersah sie einen 27-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Stadtzentrum herannahte. Beide stießen demnach so heftig zusammen, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

