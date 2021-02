27.000 Euro Schaden: Autos kollidieren in der Leipziger Südvorstadt

Leipzig

Zwei Autos sind in der Leipziger Südvorstadt am Donnerstag frontal zusammengestoßen. Laut Polizei war eine 53-jährige Autofahrerin am Nachmittag in stadtauswärtiger Richtung auf der Arthur-Hoffmann-Straße unterwegs. Gegen 14 Uhr wollte sie nach links in die Richard-Lehmann-Straße abbiegen.

Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen, der von einem 63-jährigen Mann gefahren wurde. Die 53-jährige Unfallfahrerin wurde leicht verletzt, die beiden Autos allerdings erlitten einen Totalschaden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Flüssigkeiten zu beseitigen. Insgesamt entstand ein Schaden von 27.000 Euro.

Von tsa