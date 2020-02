Einem 28-Jährigen wurde am Montagabend auf dreiste Art und Weise sein Fahrrad geklaut. Als er den Dieb stellt, bekommt er von dessen Komplizen auch noch einen Faustschlag ins Gesicht.

Dreiste Fahrraddiebe - 28-Jähriger im Jugendclub in Leipzig-Grünau beklaut und geschlagen