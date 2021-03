28-Jähriger nach Drogenhandel im Schwanenteich-Park verhaftet

Leipzig

Am Mittwochnachmittag haben Polizeibeamte einen 28-Jährigen in der Parkanlage Schwanenteich am Georgiring im östlichen Leipziger Zentrum dabei beobachtet, wie er augenscheinlich Drogenhandel betrieb. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, ergriff der Verdächtige die Flucht, als er die Beamten entdeckte. Dabei verlor er mehrere portionierte Mengen Cannabis. Zudem verstieß der junge Mann mit dem Aufenthalt in Leipzig wiederholt gegen seine behördlich festgelegte räumliche Beschränkung.

Laut Behörde war der 28-Jährige in der Vergangenheit mehrfach mit Gewalt-, Eigentums- und Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens die vorläufige Festnahme des Mannes an. Er wurde in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Neben den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzes muss er sich nun auch für die zurückliegenden Straftaten sowie die Missachtung des Asylverfahrensgesetzes verantworten.

Von almu