Leipzig

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr ist ein 29-jähriger PKW-Fahrer mit dem Wagen eines 43-jährigen in Connewitz gestoßen. Laut der Polizei Leipzig hatte der jüngere der beiden Männer, der von der Richard-Lehmann-Straße nach links auf die Karl-Liebknecht-Straße abbiegen wollte, ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht beachtet und stieß mit ihm zusammen. Der 43-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 13.000 Euro.

Von ps