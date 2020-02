Leipzig

In der Nacht zu Freitag hat die Polizei in Leipzig einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der 31-Jährige war gegen 0.10 Uhr auf der Ungerstraße in Anger-Crottendorf unterwegs, als er den Beamten auffiel, weil er ohne Licht am Wagen fuhr. Laut Polizei konnte der Mann keinen Führerschein nachweisen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,06 Promille. Nachdem der Betrunkene den Beamten gegenüber aggressiv wurde, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Von ebu