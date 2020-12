Leipzig

Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer hat am Mittwoch mehrere Unfälle im Leipziger Zentrum verursacht. Nach Angaben der Polizei berichteten Zeugen, wie der LKW gegen 9 Uhr zwischen der Rosa-Luxemburg- und der Ludwig-Erhard-Straße gegen Ampeln, Poller und Straßenschilder gefahren war. Der Transporter setzte die Fahrt jedes Mal fort, ohne den Schaden zu melden.

Eine Streife entdeckte das Fahrzeug später auf der Brandenburger Straße und hielt es an der Rackwitzer Straße an. Beim Aussteigen sollen die Polizisten aus der Fahrerkabine deutlich Alkohol gerochen haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Später wurde ein Bluttest im Krankenhaus angeordnet. Der Führerschein wurde in der Zwischenzeit sichergestellt.

Von tsa